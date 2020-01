Sanremo 2020, Irene Grandi tra i big in gara: quinta volta all’Ariston

Irena Grandi si è conquistata un posto a Sanremo 2020, la cantante tra le voci più amate dal pubblico italiano torna all’Ariston per la sua quinta volta con una canzone che ha incantato Amadeus ma anche tutta la commissione: Finalmente io.

Irene Grandi è cresciuta con la sua musica, la sua carriera ha all’attivo tantissimi successi che non sono sempre passati per Sanremo, inoltre molti dei suoi album sono stati firmati da artisti d’eccezione del panorama musicale italiano, nomi come Eros Ramazzotti ma anche Vasco Rossi e Jovanotti hanno scritto per lei canzoni memorabili che ha saputo interpretare da vera professionista sia con la voce, di cui è dotata, che con il cuore mettendoci tanta passione come un vero artista deve fare.

Cantante di talento Irene Grandi è approdata a Sanremo nel 1994 dopo aver superato l’anno prima con il brano Un motivo maledetto Sanremo giovani. Nelle nuove proposte con il brano Fuori conquistò il quarto posto. Nel 2000 la cantante toscana tornò a Sanremo come big cantando un brano che diventò un successo La tua ragazza sempre, scritta per lei da Vasco Rossi e da Gaetano Curreri, Irene sfiorò la vittoria arrivando seconda.

Irene Grandi, “Finalmente io” il titolo del brano in gara

Bocciata nel 2007 con la canzone Bruci la città divenuta un hit in poco tempo, Irene tornò a Sanremo nel 2000 cantando La cometa di Halley, arrivò ottava. Risale al 2015 la sua ultima partecipazione alla kermesse canora con la canzone Un vento senza nome che non ebbe un rilevante eco mediatico.

Lo scorso anno invece Irene Grandi ha duettato, fuori gara, con Loredana Bertè in Cosa ti aspetti da me, una performance degna della forza canora delle due artiste. La canzone in gara ammessa quest’anno si intitola Finalmente io e si annuncia un successo.