Sanremo 2020, la Rai dice no a Giulia de Lellis

Giulia de Lellis non andrà a Sanremo 2020, i vertici Rai hanno detto no a Francesco Facchinetti che l'aveva proposta per l'Ariston

La voce di una presunta partecipazione di Giulia de Lellis a Sanremo 2020 è circolata per qualche ora, da quando il sito Dagospia aveva fatto intuire che tra Francesco Facchinetti, manager della it girl, e i vertici Rai ci fossero stati dei contatti per portare sul palco dell’Ariston l’ex gieffina. Una voce a quanto pare confermata che però non ha trovato un risvolto positivo visto il no della Rai a Giulia de Lellis, non voluta come tra le protagoniste accanto a Amadeus. A quanto sembra Facchinetti avrebbe proposto la sua pupilla in quanto personaggio molto amato dai giovani soprattutto sui social in grado d’attirare quel pubblico molto spesso lontano dalle manifestazioni tradizionali. Per ragioni ancora non note la Rai non ha accolto l’invito dell’ex dj e ha preferito non dare importanza a questo gossip che non fa altro che aumentare la popolarità della giovane.

Dagospia nonostante l’esito negativo della proposta ha voluto comunque rendere pubblica la presunta trattativa:” Nelle ultime ore ha iniziato a circolare anche il nome di Giulia De Lellis, ex volto di Uomini e Donne e ora influencer da 4 milioni di follower. La fidanzata di Andrea Iannone non sbarcherà in Riviera, gira voce che il suo manager Francesco Facchinetti avrebbe provato a proporla trovandosi di fronte a un secco ‘no grazie’”

Sanremo 2020, Giulia de Lellis non sbarcherà in riviera

Giulia de Lellis non sbarcherà in riviera, a quanto pare la popolarità social e la vendita del suo libro ancora ai vertici delle classifiche non sono abbastanza per calcare il palco dell’Ariston. Facchinetti ha provato a farle fare un debutto con i fiocchi cercando di convincere i vertici Rai che lei era il personaggio perfetto per rivoluzionare il pubblico di Sanremo, ma evidentemente non ha convito il consiglio della Rai che vede la giovane influencer ancora non adatta per un impegno così importante.

Anche Fanpage.it ha voluto indagare sulla storia e come Dagospia ha trovato una proposta e un rifiuto giustificato: “Fonti vicine al Festival hanno confermato a Fanpage.it l’indiscrezione secondo la quale la nota influencer romana, oltre 4 milioni di follower su Instagram, sarebbe stata proposta alla Rai per affiancare Amadeus sul palco dell’evento televisivo e musicale più popolare in Italia. La Rai ha preferito declinare l’invito e non coinvolgere la giovanissima influencer .”