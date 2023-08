Sanremo 2024, c’è il primo super ospite: le indiscrezioni

I rumors delle ultime settimane parlano d’un Amadeus in vacanza, e allo stesso tempo al lavoro per realizzare il suo quinto Festival di Sanremo. Il conduttore de I soliti Ignoti è stato impegnato anche durante le sue ferie: parte delle giornate le ha passate tra computer e telefono. Oltre al nuovo regolamento Amadeus non ha fatto nessun annuncio particolare, ma le voci sulla co-conduzione e sugli ospiti sono insistenti.

Come di consueto Sanremo andrà in onda dal 6 al 10 febbraio del 2024, e l’aspettativa sulla kermesse è sempre molto alta. Sembra che anche quest’anno Amadeus sia pronto a portare sul palco vip della canzone italiana, ma anche nuove voci che si sono affermate nei talent e sui social. Il conduttore è infatti molto attento a cosa succede in rete e non nega di prendere in considerazioni quei giovani artisti che non hanno all’attivo dischi ma solo milioni di visualizzazioni e streaming.

Da Emma a Geolier, da Matteo Bocelli ad Alessandra Amoroso fino a Cesare Cremonini e i Negramaro questi solo alcuni dei possibili concorrenti. Per quanto riguarda la co- conduzione si è pensato ad Annalisa, ma anche Andrea Delogu, Ema Stokholm: tutto sembra ancora da decidere. E i super ospiti? Quali sono i volti che Ama vorrebbe per il suo quinto Sanremo?

Festival di Sanremo 2024, c’è il primo super ospite

Premesso che per ora Amadeus non ha fatto nessuna rivelazione, le voci che si rincorrono in rete in merito alla kermesse sono diverse. Secondo alcune indiscrezioni che appaiono più che fondate il direttore artistico avrebbe convinto un cantante, simbolo della musica italiana degli ultimi decenni e ancora oggi sulla cresta dell’onda a partecipare alla manifestazione canora.

Stiamo parlando di Renato Zero che ha da poco concluso un tour sold out in tutte le città in cui s’è esibito. Il profilo Twitter de LA TV ha spoilerato la notizia e ha messo in allarme gli addetti ai lavori. Per il momento Amadeus non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma sicuramente è prossimo a fare qualche annuncio importante.