Sanremo prima serata: Diletta e Rula, ospiti e cantanti

Il Festival di Sanremo è appena iniziato, in onda su Rai 1 come ogni anno. Questa sera sono previste 12 esibizioni dei cantanti “Big” (ovvero già famosi e conosciuti al pubblico) e 4 nuove proposte, ovvero i cantanti giovani con poca esperienza alle spalle.

Per la prima serata del Festival, Amadeus sarà affiancato da Rula Jebreal e Diletta Leotta, entrambe bellissime e talentuose giornaliste. La prima, si occupa di violenza sulle donne, e ne parlerà anche durante la kermesse musicale, per affrontare con il pubblico da casa un tema scottante ed importante, che riguarda tutto il mondo ed anche (purtroppo) il nostro Paese.

Per quanto concerne le esibizioni, l’ordine di uscita dei big è:

Irene Grandi Marco Masini Rita Pavone Achille Lauro, Diodato Le Vibrazioni Anastasio Elodie Bugo e Morgan Alberto Urso Riki Raphael Gualazzi.

A giudicare le performance dei big, la giuria demoscopica.

Le nuove proposte, invece, si sfideranno a coppie: Eugenio in Via di Gioia contro Tecla Insolia e Fadi contro Leo Gassmann. Le due canzoni più votate passeranno il turno e gareggeranno durante la quinta serata del venerdì 7 febbraio. La prima canzone a passare il turno è quella di Tecla, che ha battuto la band per pochissimo.

Gli ospiti della prima serata

Gli ospiti previsti per la serata sono Al Bano e Romina Power, per presentare il nuovo singolo “Raccogli l’attimo” scritto in collaborazione con Cristiano Malgioglio. Per quanto concerne gli ospiti non musicali, sul palco dell’Ariston, saliranno alcuni attori del cast del film «Gli anni più belli» di Gabriele Muccino: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria ed Emma Marrone, che inoltre canterà un suo brano, tratto dall’ultimo album «Fortuna» e proseguirà con un medley delle sue hit più famose.

Ad affrontare il tema della violenza sulle donne, caro alla Jebreal, anche Gessica Notaro, simbolo della rinascita e della lotta ai soprusi, dato che è stata sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato. La donna canterà con Antonio Maggio un brano chiamato “la faccia e il cuore” scritto da Maggio con Ermal Meta.