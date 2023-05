Sant’Anastasia (Napoli): spari contro una famiglia in un bar

Momenti di terrore all’esterno di un bar di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Nella tarda serata di ieri 23 maggio, una famiglia composta da padre, madre e figlia di 10 anni stava mangiando all’esterno del locale quando due uomini hanno esploso diversi colpi di pistola. Un proiettile ha colpito la piccola che ha riportato una ferita alla testa. Le sue condizioni al momento risultano essere gravi, ma secondo quanto riferito dai sanitari non sarebbe in pericolo di vita.

La donna è stata colpita all’addome, mentre l’uomo ha riportato qualche ferita di minore entità alla mano. Entrambi al momento sono ricoverati all’ospedale Cardarelli di Napoli, mentre la piccola è stata trasferita all’ospedale Santobono per essere sottoposta ad un’operazione. I sanitari hanno provveduto a rimuovere la pallottola che si era fermata nello zigomo della bambina.

La famiglia è stata colpita in modo puramente accidentale

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’agguato. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che la famiglia sia stata colpita in modo puramente accidentale. Secondo gli inquirenti, infatti, i colpi di pistola sferrati in Piazza Castello sarebbero stati indirizzati ad un altro bersaglio. Dai primi accertamenti si contano dieci colpi sparati dai due uomini contro il bar.