Santanchè: chiusa indagine per falso in bilancio

Complessivamente abbiamo 20 indagati: 3 società e 17 persone fisiche. A Daniela Santanchè i PM Marina Gravina e Luigi Luzi contestano il reato di falso in bilancio in quanto all’epoca dei fatti contestati la Ministra ricopriva il ruolo di Presidente della Visibilia Editore. La carica è cessata nel gennaio 2022.

I giudici hanno definito Visibilia Editore “una società per azioni che non sta più in piedi finanziariamente, che presenta diverse irregolarità e un potenziale inquinamento all’interno dei bilanci di esercizio“.

- Advertisement -

In particolare, non risulterebbero correttamente predisposti il bilancio d’esercizio al 31/12/2022 e la relazione sulla gestione al 30/06/2023. In particolare, si legge tra le carte della PM Marina Gravina “l’avviamento sarebbe dovuto essere completamente svalutato“.

Tra i 20 indagati insieme alla Ministra del Turismo ci sono anche la sorella, una nipote e il compagno di Daniela Santanchè, coinvolti a vario titolo in virtù dei ruoli di responsabilità che esercitavano nella Visibilia Editore spa, Visibilia Editrice srl e Visibilia srl in liquidazione.

- Advertisement -

Daniela Santanchè ha replicato così ai giornalisti che le hanno chiesto un commento sul possibile rinvio a giudizio: “Vado avanti tranquilla. Se ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio, vedremo. Ci sono per questo accusa e difesa e gli avvocati. Male non fare, paura non avere“.