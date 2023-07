Santo Stefano di Cadore: intera famiglia travolta da un’auto

Tragedia a Santo Stefano di Cadore nel Bellunese. Una macchina ha travolto un’intera famiglia di Mestre in vacanza, che stava camminando sullo stretto marciapiede della strada regionale 355 che porta a Sappada. L’incidente ha messo fine alla vita del piccolo Mattia di 2 anni del papà e della nonna. Il fratello più grande che era sulla bicicletta si è salvato, mentre la mamma è rimasta ferita in maniera non grave.

Ricoverato in ospedale in stato di shock e colto da malore il nonno del piccolo, che ha raggiunto il luogo della tragedia poco dopo l’incidente. In ospedale anche la conducente dell’Audi che ha travolto la famiglia. La donna tedesca di 31 anni al momento è stata arrestata, in attesa che gli inquirenti ricostruiscano l’intera dinamica del sinistro. Adesso bisognerà verificare se la conducente sia stata colta da malore oppure si sia messa alla guida in stato di ebbrezza, o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

- Advertisement -

Sulla strada non sono presenti segni di frenata

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri anche perché sulla strada non sono presenti segni di frenata. Alcuni testimoni hanno riferito che l’Audi nera dopo aver sfiorato il piccolo in bicicletta e la madre, ha centrato il padre, Mattia ed infine la nonna.