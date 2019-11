Sara Affi Fella vs la redazione di UeD:”C’è chi ha fatto peggio di me…”

Finita la messa in onda della puntata di Uomini e Donne che ha raccontato la scelta decisamente forzata di Alessandro Zarino, per alcuni messo in mezzo dalla redazione del programma e indotto a scegliere Veronica Burchielli a cui è stato, stranamente, offerto il trono subito dopo aver detto no al tronista, molti sono stati i commenti social sulla situazione alcuni decisamente accusatori nei confronti di Maria de Filippi e di tutto lo staff del programma.

A commentare animatamente l’accaduto anche Sara Affi Fella ex tronista che per mesi ha preso in giro la redazione convincendoli che era alla ricerca di un fidanzato quando invece era già tornata con l’ex. Sara si è sfogata rivolgendosi anche se non direttamente alla redazione di Uomini e Donne:” Oggi ho visto la puntata anche io. Faccio una riflessione personale ora, su tutto quello che ho passato all’inizio: sono stata male, ho perso tanto peso, mi sono fatta seguire psicologicamente, mi è stata vicino la mia famiglia che non c’entrava nulla e tutte le mie amiche, poi ho conosciuto Francesco che è stato fondamentale per me“.

Sara Affi Fella: “Nessuno è stato attaccato e massacrato come me”

Sara Affi Fella insiste affermando che evidentemente le modalità di trattamento in tv non sono uguali per tutti, nessuno è stato massacrato come lei. Certo è che la situazione che fa riferimento a Sara era totalmente diversa da quella successa ad Alessandro, anzi a dirla tutta in molti credono che Zarino sia “costretto” a fare ciò che ha fatto a favore di Veronica consapevole che avrebbe avuto il trono subito dopo il suo no. Eppure la giovane si vantava d’essere una paladina della sincerità e dei buoni sentimenti, sosteneva d’essere molto presa da Zarino ma evidentemente non a tal punto di dire di si. Ora la Burchielli è la nuova tronista, sarà all’altezza del ruolo?