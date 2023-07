Savona, pullman Tpl finisce in una scarpata

Tragedia sfiorata nel savonese per un pullman della linea Tpl. Questa mattina 5 luglio intorno alle 7, il mezzo è andato fuori strada per poi finire nella scarpata in via Cimavalle, nella zona di Santuario di Savona, sulla provinciale. Sul posto, i vigili del fuoco con due squadre, due ambulanze, della croce bianca di Savona e della croce verde di Albisola, l’automedica del 118 e anche l’elisoccorso.

Sul luogo dell’incidente si sono recati anche il sindaco di Savona Marco Russo e il neopresidente di Tpl Linea Vincenzo Franceri. Pare ci siano almeno due i feriti: il conducente del mezzo e una donna che si trovava a bordo. Un altro dei passeggeri, invece, in preda al panico, sarebbe fuggito da uno dei finestrini poco dopo l’incidente. Poco dopo le 9 tutti i feriti sono stati estratti dal mezzo, ancora nel dirupo.

Si indaga per ricostruire la dinamica dei fatti

L’autista è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, l’altra persona invece ha riportato ferite lievi. Al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Non si sa se l’uomo alla guida del pullman abbia avuto un malore e abbia così perso il controllo del mezzo, o se sia strato distratto da qualcos’altro sulla strada.