Sbarcata a Marina di Carrara Open Arms con 196 migranti

La nave dell’organizzazione non governativa Open Arms è giunta a Marina di Carrara intorno alle 8 del mattino, con a bordo 196 migranti, i quali erano stati tratti in salvo alcuni giorni fa dai soccorritori. Le persone salvate, trovandosi sulla nave, hanno accolto l’arrivo presso il porto toscano con un caloroso applauso.

Questo rappresenta il sesto sbarco a Marina di Carrara: il primo è avvenuto il a fine gennaio a bordo della Ocean Viking, con 95 persone, poi, ad aprile e a giugno sono arrivate la Life Support di Emergency con 55 e 29 migranti, e infine il 7 e 19 luglio sono giunti con la Geo Barents di Medici senza frontiere rispettivamente 196 e 214 persone.

Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, durante un evento culturale, ha dichiarato:

“C’è una vera e propria emergenza, spesso sottovalutata dai telegiornali, nonostante negli anni passati fosse un tema ricorrente con altre amministrazioni… ma ciò che mi preme è trovare soluzioni ai problemi. Abbiamo assistito a un triplicarsi degli arrivi e, quindi, è evidente che, al di là delle affermazioni di ‘porti chiusi’, il governo attuale non ha risolto la situazione, anzi la sta aggravando. Se l’atteggiamento è quello di negare il problema, diventa ancor più difficile individuare soluzioni adeguate. È necessaria un’assemblea delle regioni e un incontro con il governo in tempi brevi, altrimenti rischiamo di affrontare una stagione problematica. È importante coinvolgere sia le regioni che i comuni. Non possiamo scaricare ogni responsabilità solo su prefetti e sindaci, come sta avvenendo attualmente.”.