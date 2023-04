Scandiano, auto sbanda e si ribalta sull’ex Statale 467 

Diversi gli incidenti stradali rilevati in queste ore, specialmente nella serata tra Pasqua e Pasquetta. Questa notte, intono alle 24, un’auto si è ribaltata a Scandiano (Reggio Emilia), in particolare sulla ex Statale 467 a Chiozza di Scandiano. Un ragazzo di 25 anni era alla guida di una Fiat Punto, quando ha improvvisamente sbandato, così tanto che la vettura si è completamente capovolta.

Il sinistro ha avuto luogo nei pressi di una rotatoria, mentre l’auto era diretta da Scandiano verso Casalgrande. Il conducente ha erroneamente urtato i paletti laterali del passaggio pedonale, per poi ribaltarsi su un fianco, nell’area pedonale. Il giovane è un siciliano abitante a Formigine di Modena. A bordo vi erano anche tre ragazze di 20 anni tutte residenti nella zona reggiana delle Ceramiche.

Il conducente è stato multato per eccesso di velocità

- Advertisement -

Secondo le prime ricostruzioni, nessuno dei passeggeri avrebbe riportato traumi o gravi ferite in seguito al brutto incidente. In loco sono presto intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, e i carabinieri di Albinea. Secondo quanto stabilito dalle forze dell’ordine, l’auto avrebbe sbandato urtando i paletti del passaggio pedonale, a causa dell’alta velocità. A al proposito, gli agenti hanno provveduto a sanzionare il giovane per una guida fuori norma.