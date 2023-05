Schianto mortale a Cento, è morta una carabiniera di 23 anni

Emily Vegliante era originaria della Campania e prestava servizio come carabiniera a San Giovanni in Persiceto. La giovane di 23 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in seguito ad un incidente stradale a Renazzo di Cento. La donna della provincia di Benevento, lascia anche un figlio piccolo. Lo scontro frontale tra una Fiat Punto e una Peugeot è avvenuto intorno alle 15.30, all’incrocio tra via Modena e via di Renazzo, sulla SP66.

La vittima viaggiava sulla prima macchina insieme ad un suo collega carabiniere di 30 anni, che fortunatamente è riuscito a salvarsi: è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna. Al volante dell’altra vettura c’era un uomo di 48 anni: è stato ricoverato al Sant’Anna di Cona.

- Advertisement -

Non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo repentino dei soccorsi

In loco sono presto intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia Locale di Cento per i rilievi e per cercare di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Purtroppo per Emily non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo repentino dei soccorsi. Le auto sono andate completamente distrutte: una è stata ritrovata fumante nel campo e l’altra è stata fortemente colpita sulla parte destra e ridotta a un ammasso di lamiera.