Sciopero aerei: 200 cancellazioni previste per il 19 maggio

Voli bloccati per venerdì 19 maggio. Annunciato uno sciopero aereo che coinvolgerà le compagnie Air Dolomiti (per 24 ore), Volotea (dalle ore 13:00 alle ore 17:00), American Airlines (dalle ore 12:00 alle ore 16:00) e Emirates (dalle ore 12:00 alle ore 16:00). Secondo quanto riferito, almeno 200 partenze saranno cancellate, per l’assenza di lavoratori dell’handling aeroportuale (assistenza a terra) in tutti i principali aeroporti italiani.

In una nota di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, si leggono le motivazioni della protesta: “E’ necessario arrivare quanto prima ad un rinnovo contrattuale atteso ormai da 6 anni che restituisca potere d’acquisto ai salari e dignità alle migliaia lavoratrici e lavoratori degli aeroporti italiani che affrontano ogni giorno con professionalità e serietà il proprio lavoro, incondizionati assolutamente inadeguate e con stipendi insufficienti”.

Diffuso l’elenco delle partenze garantite

Tuttavia, nonostante il blocco, l’Enac ha diffuso l’elenco delle partenze garantite. Non verranno effettuate modifiche a tutti i voli schedulati nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, a tutti i voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso; a tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. E’ possibile consultare l’elenco completo e dettagliato sul sito dell’Enac.