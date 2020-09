Scoperto in Russia un raro cucciolo di foca color zenzero

In Russia è stato avvistato un cucciolo di foca color zenzero, una tonalità insolita in una specie caratterizzata dal color nero antracite e una pelle molto spessa che protegge dalle temperature estreme polari. Girano sul piccolo di foca diversi video e foto, l’animale sembra essere escluso dal proprio gruppo. Gli esperti temono che la sua strana colorazione possa essere motivo di esclusione, le motivazioni però sono molto profonde e vanno spiegate bene alla luce della scienza.

Che cos’è l’albinismo in natura?

L’albinismo è un’anomalia congenita che colpisce il colore della pelle, degli occhi, dei capelli e dei peli. Uomini e animali che nascono con questo tipo di genotipo recessivo presentano un colore più chiaro. Il cucciolo di foca inquadrato e scoperto in Russia non è il primo animale albino scoperto e studiato da etologi e biologi. Sono famosi i leoni bianchi, elefanti e rinoceronti nati con un colore più chiaro. Tra i felini albini non sono stati notati casi di esclusione di branco o abbandono famigliari, piuttosto delle malattie collegate e causate da uno strato più sottile ad esempio dell’iride o della pelle. Questo cucciolo di foca color zenzero viene studiato in questi pochi video e attimi disponibili.

Altre informazioni sul cucciolo di foca albino

Il cucciolo di foca albino è stato avvistato nel Mare di Okhotsk. Ha pinne rosa e occhi azzurri, la pelliccia è di color zenzero su tutto il corpo. Le foche adulte sono molto protettive nei confronti dei cuccioli, partecipano insieme al maschio alle grandi pesche giornaliere per portare da mangiare ai cuccioli. Come sistema di protezione dei cuccioli, se non riescono a nasconderli li riuniscono tutti insieme. Il gruppo permette di proteggere i cuccioli dai predatori, anche se animali molto grossi come gli orsi rappresentano un pericolo.

Gli esperti riferiscono che tra le foche nasce un cucciolo albino ogni 100.000. Se in alcune specie animali il colore non conta, tra le foche il colore ha una certa importanza. Infatti, il rischio di rifiuto da parte dei coetanei è molto forte e pericoloso per un animale dalla natura sociale molto forte.

Il biologo che sta studiando l’animale riferisce che il cucciolo di foca albino è ben nutrito e molto attivo, ciò dimostra che viene seguito dalla madre e non viene rifiutato. Lo scienziato riferisce che non necessita di essere portato in una struttura speciale, una riserva marina. Il piccolo sta bene e ricorda un altro caso di foca albina, nato e cresciuto nell’isola di Bering ora ha circa sei anni.