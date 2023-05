Selvaggia Lucarelli commenta l’addio di Fazio: scoppia la polemica

L’addio di Fabio Fazio alla Rai, dopo 40 anni di servizio fedele, è sicuramente la notizia del giorno. Commentata da giornalisti autorevoli che si sono schierati dalla parte del conduttore, ma anche dalla gente comune che non condivide la scelta dei vertici della rete di Stato, c’è anche chi come Selvaggia Lucarelli ha fatto un’analisi diversa.

L’opinionista ha scritto un lungo post, dai toni polemici, in merito al mancato rinnovo contrattuale di Fazio e della squadra di Che tempo che fa. L’ex giurata di Ballando con le stelle ha rinnovato la stima verso il conduttore, ma ha anche ribadito che non c’è stata nessuna vittima. Alla Lucarelli piace pensare che sia stato lo stesso Fabio Fazio a decidere, in piena autonomia di lasciare la Rai. Certo condividere il pensiero di Selvaggia non è facile, ma di sicuro le sue parole hanno scatenato una serie di reazioni:

- Advertisement -

“Leggo una partecipazione commossa per l’arrivederci di Fabio Fazio alla Rai, una partecipazione così addolorata che per un attimo, aperto twitter, ho pensato che Fazio ci avesse lasciati ed ero addolorata pure io. Poi per fortuna ho scoperto che va tutto bene, ha chiuso un contratto milionario con Discovery.” Ha poi precisato: “Attenzione, non sto ridimensionando nulla, sto solo cercando di non partecipare a funerali di gente che è, per fortuna, in buona salute, e che scappa da dove in definitiva rischiava una pallottola. Io non penso che Fazio sia stato “cacciato”, penso che gli abbiano, al massimo, fatto capire che tirava una brutta aria.“

Selvaggia Lucarelli: “Del resto Fazio ha sempre fatto politica…“

La giornalista ci tiene inoltre a precisare che Fabio Fazio ha sempre fatto politica nei suoi programmi. Anche la scelta d’alcuni dei suoi ospiti era faziosa, per questo non poteva che aspettarsi questo risultato: “Ha scelto ospiti, spesso politici e intellettuali, vicini alla sua idea di mondo civile e ne ha chirurgicamente evitati altri, ha fatto una tv gentile e onesta, mai rivoluzionaria, sotto alcuni aspetti perfino reazionaria. Ha protetto se stesso e favorito se stesso circondandosi di amici e appartenenti alla scuderia del suo potentissimo agente, ha fatto quello che fa chi ora sta al governo: politica.“

- Advertisement -

La Lucarelli è dalla parte di Fazio e del suo modo di fare tv. Tuttavia ha fatto notare che il conduttore ha sempre firmato contratti milionari per questo non può essere disegnato come un martire. La giornalista non condanna i cambiamenti della Rai ma solo le motivazioni che l’hanno mossi.