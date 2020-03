Selvaggia Lucarelli vs Paola Caruso: “…questo genio posta foto all’aperto”

Decisamente in tema e coerente con l’esigenze del momento Selvaggia Lucarelli si è scagliata via social contro Paola Caruso che ha postato sul suo account Instagram uno scatto dove appare con il figlio al parco; foto con tanto di didascalia in cui l’ex bonas di Avanti un altro si dichiara felice d’apprezzare un pò d’aria e di sole dopo tanti giorni, il tutto in un momento ancora critico per gli italiani ancora invitati e costretti in quarantena nelle proprie case.

Il post della Caruso è davvero pittoresco e inadeguato oltre che criticabile: “Ci siamo permessi dopo tanti giorni lontani da tutti un po’ di sole e aria fresca però con le dovute precauzioni e lontani da tutti soli soli… Presto“. Ovviamente i commenti alla giovane madre non sono tutti positivi, anzi i followers hanno condannato la giovane showgirl.

Selvaggia Lucarelli ha immediatamente notato il post di Paola Caruso e non ha potuto fare a meno di commentare condannato la showgirl d’aver violato le direttive governative oltre ad essere una persona superficiale e incosciente che da un esempio decisamente fuori luogo.

Selvaggia Lucarelli: “Mannaggia chi crea questi mostri!”

Il commento di Selvaggia Lucarelli è sicuramente di condanna nei confronti di Paola Caruso ma è anche indirettamente rivolto a Barbara D’Urso con cui la giornalista non ha un buon rapporto: “Con un milione di follower, questo genio posta foto all’aperto, anziché dire state a casa. Mannaggia a chi crea questi mostri”. La Caruso non ha esitato a rispondere alle critiche ricevute: “Prima di postare una foto con mio figlio senza l’autorizzazione informati! Primo: è una foto vecchia. Secondo: leggi bene quello che c’è scritto. Ti assumerai le conseguenze”.