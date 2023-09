Serena Bortone rompe il silenzio sulla chiusura d’Oggi è un altro giorno: “Ecco la verità”

Tra le tante decisioni più o meno condivisibili della nuova dirigenza Rai anche la chiusura d’Oggi è un altro giorno. Il talk quotidiano andato in onda fino alla scorsa stagione e condotto da Serena Bortone. Oggi la stessa fascia oraria è occupata da Caterina Balivo con La volta Buona.

Sull’addio al format da parte di Serena Bortone si è detto molto. Si è parlato d’un trasferimento della giornalista, ma anche della possibilità che quest’ultima fosse approdata in un nuova emittenza.

Oggi la Bortone ha deciso di rompere il silenzio e spiegare i reali motivi della fine d’un format che piaceva al pubblico e conseguiva ascolti soddisfacenti. Intervistata da Vanity Fair la Bortone ha rivelato la sua verità, e ha provato a fare chiarezza in merito ad alcuni rumors di cui è stata protagonista e mai accertati.

La Bortone è prossima a debuttare nella fascia preserale di Rai 3 al posto di Gramellini con il programma Che sarà. Al noto magazine ha rivelato che in molti casi a primeggiare è il bene dell’azienda: “Non sempre si sceglie quello che si fa, in un’azienda. Ma io penso che il cambiamento sia portatore di nuove motivazioni non solo nel lavoro, pertanto sono abituata a guardare quello che verrà dopo. I programmi sono un po’ come gli ex fidanzati, li guardi, li metti in una bacheca, e sei soddisfatta di quello che hai fatto”.

Serena Bortone: “Il pubblico? E’ un pò disorientato”

La conduttrice ha ammesso d’aver accettato la proposta di trasferirsi a Rai 3 per il bene dell’azienda. Spera d’essere all’altezza del nuovo format e non nega che mettersi alla prova è per lei uno stimolo. Tuttavia non può non pensare ai tanti telespettatori che le hanno scritto e che non hanno nascosto le loro incertezze:

“Anche per strada mi fermano: sono un po’ disorientati. Ma mi rivedranno. L’azienda mi ha chiesto di prendere la fascia che era di Gramellini, il sabato, e parte di quella di Fazio, la domenica. Ho accettato: sono spostamenti che sono sempre avvenuti, io stessa venivo dopo Caterina Balivo su Rai1, e ora ritorna lei. Il mio programma chiude con un certo orgoglio per quanto fatto dalla mia squadra.“