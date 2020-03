Serena Grandi ha abbracciato e baciato Piero Chiambretti: “Spero vada tutto bene”

Serena Grandi ha manifestato in queste ore grande preoccupazione, l’attrice ha dichiarato all’AdnKronos d’aver baciato e abbracciato Piero Chiambretti in una delle sue ultime ospitate a #Cr4 La repubblica delle donne poco prima che le direttive del governo emanate per far fronte all’emergenza Coronavirus diventassero obbligatorie.

L’attrice appena saputo che Chiambretti e la madre Felicita erano ricoverati perchè positivi al Covid-19 si è subito allarmata perchè oltre ad essere stata molto vicina al conduttore subito dopo è stata anche ospite di Barbara D’Urso e teme d’aver contagiato alcune persone. Non a caso la Grandi ha rivelato che subito dopo essere stata a La Repubblica delle Donne ha avuto la febbre alta e tosse ma ha pensato fosse dovuta alla radioterapia a cui si sottopone a causa di un tumore al seno:

“Dopo essere stata ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui mi sono dovuta sottoporre per un tumore al seno. Vai a sapere!”

Serena Grandi dispiaciuta e preoccupata per Piero Chiambretti e Barbara D’Urso

Serena Grandi si è messa in auto quarantena ma non può non rivelare d’essere stata da Barbara D’Urso e questo potrebbe avere delle serie conseguenze, anche se si augura che vada tutto bene: “Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo. ” Ha poi aggiunto: ” Dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da Barbara D’Urso speriamo che finisca tutto per il meglio’’.