Presentato in anteprima a Lucca Comics & Games 2024, arriverà in libreria e fumetteria dal 6 dicembre l’attesissimo volume SERGIO BONELLI/GUIDO NOLITTA L’EDITORE NARRATORE,che celebra la figura di Sergio Bonelli, tracciandone un profilo unico e intimo.

Sergio Bonelli e Guido Nolitta sono i due volti della stessa persona: il nome vero e il nome fittizio di un grande editore che è stato anche un grande narratore di storie. Dalla sua passione per i viaggi e per un’Avventura “a misura d’uomo” sono nati eroi moderni e inquieti come Zagor e Mister No che, accanto al mitico Tex, hanno conquistato generazioni di lettori.

In SERGIO BONELLI/GUIDO NOLITTA L’EDITORE NARRATORE,

la dimensione professionale e quella letteraria di Bonelli & Nolitta vengono ricostruite e messe a confronto, in un doppio ritratto curato da Gianni Bono che testimonia l’intelligenza, la sensibilità, la complessità di una figura unica. Il volume si inserisce nel solco degli altri due libri con cui Bono ha raccontato la storia della famiglia Bonelli e della Casa editrice: I BONELLI. UNA FAMIGLIA MILLE AVVENTURE e G.L. BONELLI. TEX SONO IO!.

Il libro, con la copertina di Raimondo Monti, è completato dalle introduzioni di Davide Bonelli e Michele Masiero.

SERGIO BONELLI/GUIDO NOLITTA

L’EDITORE NARRATORE

A cura di Gianni Bono

Copertina e art direction: Raimondo Monti

Formato: 25 x 30 cm, colore

Tipologia: cartonato

Pagine: 368

ISBN code: 978-88-6961-654-9

Prezzo: 45,00 euro