Sfoglie di patate in friggitrice ad aria, sono croccantissime

Oggi vi presentiamo una ricetta facile, che più facile non si può ma che darà grandi soddisfazioni. Le sfoglie di patate in friggitrice ad aria infatti, sono un gustoso antipasto croccante che si può preparare utilizzando questa speciale cottura, senza aggiunta di troppo olio. Ed ecco a voi la deliziosa ricetta che richiede pochi ingredienti e semplici passaggi.

Ingredienti sfoglie di patate in friggitrice ad aria

250 g di patate lessate e schiacciate

50 g di amido di mais

Rosmarino tritato q.b.

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

Paprika dolce q.b.

Procedimento

Iniziate mescolando insieme le patate lessate schiacciate, l’amido di mais, il rosmarino tritato, l’olio extravergine di oliva e la paprica dolce. Lavorate bene gli ingredienti fino ad ottenere un panetto morbido e omogeneo.

Prendete delle piccole porzioni dell’impasto e formate delle palline. Poi, schiacciatele tra due fogli di carta da forno con l’aiuto di un mattarello. L’obbiettivo è ottenere delle sfoglie sottili, quindi assicuratevi di stenderle uniformemente.

Cottura

Preparate la friggitrice ad aria impostandola a 190 gradi e cuocete le sfoglie di patate per 15 minuti, direttamente con il foglio di carta forno all’interno del cestello. Se volete potete spruzzate leggermente con un po’ di olio per friggitrice ad aria per aiutare la doratura.

Fate attenzione perché le tempistiche potrebbero variare in base a marca e potenza della vostra friggitrice.

Consigli

Assicuratevi di lessare bene le patate in modo che siano morbide e facili da schiacciare.

Potete personalizzare la ricetta aggiungendo altre spezie o erbe aromatiche a piacere.

Una volta pronte, le sfoglie di patate possono essere servite da sole come antipasto o accompagnate con salse o condimenti a piacere.

Ringraziamo per questa facile ricetta Barbara Sodano che ce l’ha suggerita sul nostro gruppo Facebook.

