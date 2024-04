Shakira e Lucien Laviscount: è nata una coppia?

Il panorama musicale si riaccende con l’arrivo del nuovo album di Shakira Las Mujeres Ya No Lloran, è esattamente il dodicesimo e con esso rinasce l’interesse per la vita amorosa della star colombiana dopo la separazione da Gerard Piqué. Lucien Laviscount, noto attore britannico, è il nome che circola con insistenza come nuova fiamma dell’icona pop. Ma quanto c’è di vero in questa relazione appena sbocciata?

Chi è Lucien Laviscount?

Nato nel 1992, Lucien Laviscount ha costruito la sua carriera nelle serie TV, distinguendosi in Shameless, Skins e Supernatural, oltre ad avere avuto ruoli di rilievo in Scream Queens, Snatch e Emily in Paris, successo mondiale di Netflix con protagonista Lily Collins. Proprio sul set del video musicale di Puntería, l’ultimo singolo di Shakira in collaborazione con Cardi B., Lucien e Shakira sarebbero stati avvistati insieme, accendendo le voci sul loro conto.

Tutto ebbe inizio sul set di puntería

Il ruolo di interesse amoroso affidato a Laviscount nel video di Puntería e le immagini diffuse sui social hanno rapidamente catalizzato l’attenzione su questo probabile nuovo amore di Shakira. Fonti vicine alla cantante hanno confermato che i due avrebbero cominciato a vedersi frequentemente dopo la lavorazione del video, benché questa relazione non sia stata accolta con favore da chi sta vicino a Shakira.

Le perplessità dell’entourage di Shakira

La preoccupazione dell’entourage di Shakira nasce dalla fama di “rubacuori” di Laviscount, noto per i suoi precedenti flirt con stelle della musica e dello spettacolo, da Leigh-Anne Pinnock delle Little Mix a Kelly Osbourne. Nonostante la cautela dei suoi amici, la situazione tra Shakira e Lucien rimane avvolta nel mistero, con i media sempre pronti a cogliere nuovi sviluppi.

Sono proprio le precedenti storie di Laviscount che hanno lasciato scettici gli amici di Shakira riguardo le intenzioni dell’attore. Nonostante l’assenza di conferme ufficiali i fan sperano che questa nuova relazione possa portare felicità alla popstar. Il tempo sarà maestro, mentre gli appassionati di gossip continuano a seguire ogni sviluppo.