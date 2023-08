Shock a Sassari: donna ricoperta di cioccolato durante il buffet di un hotel: è bufera.

Una donna in costume da bagno, coperta di cioccolato, si trova accanto a dei pasticcini. Questo è il buffet scioccante che è stato allestito presso il Voi Colonna Hotel nel Golfo Aranci, provincia di Sassari. A rendere pubblica questa situazione è stato Federico Mazzieri, un dirigente milanese: “Dopo una piacevole giornata in cui molte persone hanno lavorato sodo per offrire ai numerosi ospiti un momento spensierato, rimango disgustato davanti questa scena: un buffet di dolci a bordo piscina, su cui è adagiata una ragazza ‘in costume’ ricoperta di cioccolato, distesa in mezzo ai pasticcini”.

Le parole della figlia 14enne

L’uomo prosegue raccontando quanto vissuto: “Sono in vacanza presso un Hotel Alpitour con mia figlia di 14 anni che mi ha subito detto: ‘Papà, che disgusto, questo non è un posto in cui ci si possa realizzare‘. Cosa pensano i dirigenti di Alpitour di questa tremenda rappresentazione della donna?“

E aggiunge: “All’hotel, dopo aver espresso il mio disappunto, mi hanno spiegato che la ragazza era una statua di cioccolato“. Il dirigente ha visitato il sito di Alpitour e ha notato che il colosso delle vacanze promuove valori aziendali come “la tradizione, la storia, la passione e l’orgoglio italiani”, valori che “si riflettono in tutte le strutture VoiHotels, contraddistinte da un’atmosfera familiare che si percepisce in ogni parte del mondo“.

La risposta di Alpitour

Alpitour, dal canto suo, ha presentato le sue scuse a Mazzieri. Tuttavia, il danno è già stato fatto: “Desideriamo innanzitutto rivolgere le nostre più sincere scuse a lei, alla sua famiglia e in particolare a sua figlia, così come ai nostri clienti, a nome di tutta la dirigenza di Voi hotels. Ci dispiace profondamente per l’incidente che si è verificato e vogliamo ribadire con forza che non abbiamo mai avuto l’intenzione di rappresentare valori diversi da quelli che perseguiamo. Stiamo prendendo provvedimenti per affrontare costruttivamente questa situazione e per garantire che in futuro nessun cliente si senta offeso in alcun modo“.