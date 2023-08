Si getta dal balcone con le due figlie piccole: è giallo

Una donna di 40 anni, originaria della Tunisia, si è gettata dal balcone della sua abitazione a Francofonte, un piccolo centro nel Siracusano con poco più di 10mila abitanti, portando con sé le sue due figlie di soli sei mesi. La ricostruzione preliminare suggerisce che la donna abbia compiuto questo gesto dopo un litigio con il consorte, lavoratore stagionale insieme al quale vive al piano primo di un edificio in centro a Francofonte.

Le due bambine sono state portate all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove sono state dichiarate non in condizioni gravi, mentre la madre è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Lentini a causa di fratture multiple in tutto il corpo. Tuttavia, né le bambine né la madre sono in pericolo di vita. Le piccole saranno comunque sottoposte a osservazione nei prossimi giorni.

Dopo aver fatto precipitare le piccole dal balcone, la donna ha minacciato di gettarsi a sua volta: in questo momento sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia municipale. I soccorsi hanno anche recuperato un materasso gonfiabile per ammortizzare la caduta. Successivamente, la donna si è lanciata dal palazzo, riportando diverse ferite e numerose fratture. Oggi è ricoverata all’ospedale di Lentini.

Le motivazioni del gesto

L’evento è avvenuto alle 23 di sabato: la donna si trovava in casa con alcuni parenti, che hanno chiamato immediatamente i soccorsi, e le due bambine. I carabinieri stanno attualmente indagando sul caso, raccogliendo le testimonianze delle persone presenti per cercare di ricostruire la dinamica degli avvenimenti. Sembra che al momento dell’accaduto il compagno della donna non fosse in casa, e sembra che ci siano state recenti discussioni tra i due.