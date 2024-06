Si torna a ridere a crepapelle su Comedy Central (canale 129 di Sky e in streaming su NOW) – il canale di Paramount dedicato all’intrattenimento e alla comicità – con la prima TV assoluta della settima stagione di Comedy Central Presents, dal 4 giugno ogni martedì dalle 21.00. Dal 5 giugno il programma sarà anche disponibile su Paramount+.

Il primo comico a salire sul palco è

Paolo Cevoli, classe 1958, nonno con 2 nipotini all’attivo, nel suo spettacolo immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino. Cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata (anche perché quasi non si produceva immondizia…) e gli apericena.

Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Paolo fino ai giorni nostri non per dire che “una volta era meglio…” anzi! Ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.

Questa stagione vede otto appuntamenti imperdibili

registrati al Blue Note di Milano con un cast di comici che accontenterà tutti: Paolo Cevoli, Laura Formenti, Francesco Arienzo, Barbara Foria, Francesco Fanucchi, Martina Catuzzi, I Terconauti e Giovanni Cacioppo porteranno sul palco nuovi monologhi rigorosamente inediti, per risate di qualità e in quantità.

Nel prossimo episodio di Comedy Central Presents, in onda martedì 11 giugno alle 21.00, Laura Formenti porta sul palco del Blue Note il nuovo monologo “DRAMA QUEEN”.

Da anni Comedy Central Presents porta sul palco i talenti più apprezzati della comicità italiana garantendo agli artisti uno spazio unico e inclusivo dove il talento può esprimersi libero da stereotipi e pregiudizi. Un luogo in cui ogni comico può esprimersi autenticamente e portare avanti il proprio stile senza timore, offrendo così al pubblico un’esperienza di comicità autentica e genuina.

