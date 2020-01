Silvia Provvedi in dolce attesa: la rinascita dopo Corona

Silvia Provvedi del duo de Le Donatella è in dolce attesa, la giovane cantante che recentemente è stata fra i giurati insieme alla sorella di All Together Now è incinta di 5 mesi del compagno Giorgio un imprenditore calabrese che a quanto pare è riuscita a farla felice.

Silvia ha avuto una lunga relazione con Fabrizio Corona, una storia tormentata che l’ha ferita profondamente e da cui sembrava non riprendersi e invece grazie anche alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip Silvia ha ritrovato la determinazione d’andare avanti e godersi tutto quello che la vita le offre, la cantante è riconoscente anche alla famiglia e in particolare della sorella.

A rivelare la dolce attesa di Silvia Provvedi il settimanale Chi che ha scoperto la notizia. L’ex gieffina volto molto simpatico al pubblico vuole godersi questo particolare momento, non è ancora pronta a condividere tanta felicità sarà anche per questo che nonostante sia molto attiva sui social non ha ancora rivelato l’arrivo della cicogna.

Silvia Provvedi: “Giorgio dona alla mia vita comprensione e maturità”

Silvia Provvedi ha trovato in Giorgio un uomo comprensivo e maturo, le ha riempito la vita in un modo che lei non conosceva probabilmente anche il fatto che è più grande di lei di 13 anni ha portato una stabilità alla sua quotidianità che fino a quel momento non comprendeva. Oggi Silvia è entusiasta della sua vita, i dispiaceri provati quando stava con Fabrizio Corona sono solo un ricordo, ora guarda avanti e pensa alla sua nuova famiglia: è pronta per il matrimonio che probabilmente si celebrerà solo dopo la nascita del piccolo.