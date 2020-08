Simona Ventura mamma in love: dedica speciale ai figli

Vacanze in famiglia per Simona Ventura che nonostante gli impegni professionali non ha mai dimenticato o trascurato d’essere una mamma di tre bellissimi ragazzi: Niccolò, Giacomo e Caterina. In vacanza con i figli Simona ha voluto fare una dedica proprio a loro pubblicando su Instagram uno scatto dei tre giovani insieme, scatto accompagnato da una dedica che dice tutto sull’amore di mamma che la Ventura prova:

“Mettersi in posa e poi… la risata che arriva spontanea e se possibile, la mamma vi ama ancora di più. Siete sempre stati l’essenza della mia vita e sempre lo sarete. Non scordatevelo mai“. Tre ragazzi ormai quasi adulti che nonostante tutto apprezzano i gesti d’amore della madre. Niccolò e Giacomo sono nati dall’unione della conduttrice con Stefano Bettarini, mentre Caterina è stata adottata: i tre fratelli appaiono molto uniti ma soprattutto sereni e di questo Simona ne va fiera.

I commenti dei followers di Simona sono tutti a favore della conduttrice che ha ricevuto una serie di complimenti per essere ancora una mamma così affettuosa nonostante l’età, ormai. adulta dei tre giovani. Da Elisabetta Gregoraci a Catena Fiorello in molte hanno definito SuperSimo una super mamma e questo titolo la Ventura l’ha sicuramente meritato.

Simona Ventura, la tragedia di Niccolò Bettarini

Ricordiamo che nel 2018 Niccolò Bettarini è stato vittima di un aggressione fuori ad un locale, il ragazzo finì in ospedale e furono avviate delle indagini per comprendere la dinamica della situazione. La notizia fece molto parlare e Simona fu da subito in prima linea per comprendere cosa fosse successo al figlio. Oggi Niccolò ha anche avviato la sua carriera in tv, lo scorso anno ha condotto con successo Il collegio off su Rayplay.