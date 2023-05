Simone, fidanzato di Cecchi Paone confessa: “Ecco la verità su mia figlia”

Simone Antolini è il giovane fidanzato di Alessandro Cecchi Paone. I due sono appena tornati dall’Isola dei Famosi dove hanno partecipato come naufraghi in coppia. Poi Antolini è stato male e i due hanno optato per il ritiro. L’esporsi in tv ha reso note alcuni retroscena della vita di Simone: è padre di una bambina e il giornalista vorrebbe adottarla per darle una stabilità economica.

Intervistato da Fanpage Antolini ha rivelato la verità sulla figlia e sulla madre della bambina, una storia davvero inaspettata: “Melissa nasce da una convivenza con la mia ex fidanzata, portata avanti contro il volere dei miei genitori. Lei era appena arrivata in Italia dalla Romania e parlava poco l’italiano. E’ arrivata nella mia azienda e nella mia vita come un’aiutante. Avevo perso la testa per lei.” A soli 16 anni Simone e la giovane sono andati a convivere e Melissa, questo il nome della bambina, l’hanno voluta: “Melissa l’abbiamo voluta”.

Il 22enne ha poi aggiunto che in seguito ha ripreso gli studi e la compagna si è ritrovata quasi da sola a prendersi cura di una neonata. Ha poi avuto una brutta depressione post parto che li ha allontanati ancora di più: “La mia ex, che si ritrovò a essere una madre giovanissima, fu vittima di una depressione post partum. Io lavoravo tutto il giorno, mi ero appena diplomato e lei si ritrovò ad allattarla, fare le notti in bianco e prendersi cura della piccola per un anno e mezzo principalmente da sola.“

Simone: “A 19 anni ho intrapreso la mia strada”

Il fidanzato di Cecchi Paone ha anche spiegato che a 19 anni ha deciso d’intraprendere la sua strada e di chiudere la relazione con la madre di sua figlia: “Quando entrambi compimmo 19 anni decidemmo di prendere due strade diverse. Ormai non avevamo più niente in comune, a parte la bambina. Io sono riuscito a riprendere in mano la mia vita fin da subito, la mia ex lo sta facendo”.

Dopo un periodo di contrasti oggi i rapporti con l’ex sono più civili e lui vive con la bambina a casa dei nonni che abitano vicino ai genitori. La bambina è serena e può vedere la mamma quando vuole: “La bambina la tengo io ma non le nego di vedere la madre. Anzi, ci tengo che la veda. L’ha messa al mondo e l’ha seguita fino al primo anno di vita”.