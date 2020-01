Soleil Sorge su Jeremias: “Ci sono rapporti destinati a finire”

Soleil Sorge getta la maschera e conferma ufficialmente quel gossip che la vuole single e ormai lontana da Jeremias Rodriguez, a quanto pare i due si sono lasciati già da qualche mese ma non hanno mai fatto un annuncio pubblico: si sono allontanati senza dirsi addio definitivamente.

Ricordiamo che Soleil e Jeremias si sono conosciuti sull’Isola dei Famosi, entrambi naufraghi della quattordicesima edizione dello storico reality tra loro è scatto il colpo di fulmine ma soprattutto la passione non si sono infatti risparmiati di dare spettacolo dei loro sentimenti davanti alle telecamere.

Una volta tornati in Italia la loro storia è andata avanti per mesi, Soleil è entrata a far parte della famiglia Rodriguez ed era diventata parte della quotidianità del fratello di Belen.

Oggi Soleil comunica ai followers che l’anno appena trascorso non è stato felice, non solo la rottura con Jeremias è stata dura da superare, ma ha subito anche la perdita di un’amica cara evento che l’ha segnata profondamente. Il 2020 è per Soleil un punto di partenza, vuole essere solo felice e sembra essere sulla buona strada.

Soleil Sorge: “Ci sono situazioni malsane…”

Soleil Sorge non si limita a rassicurare i followers sul suo stato, ma ci tiene a ribadire che la storia con Jeremias è finita per motivi diversi e non sempre scontati, l’ex tronista parla di situazioni malsane e rapporti destinati a finire ma non per questo non vuole bene all’ex fidanzato:”Sono single, felicemente, io e Jeremias ci siamo lasciati da un pò. Come in ogni storia a cui si tiene, si prova fino alla fine, ma ci sono situazioni malsane, rapporti destinati a finire, e così è stato.” Lo sfogo di Soleil si conclude con un pensiero positivo nei confronti di Jeremias, nonostante tutto vuole che sia felice come lo è lei in questo momento .