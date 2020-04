Soleil Sorge vs Karina Kascella: lite social al vetriolo!

Social incandescenti per Soleil Sorge che grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione di Pechino Express dove ha fatto coppia con la mamma è riuscita ad riaccendere i riflettori su di se. La giovane non solo si è resa protagonista dell’insolito reality con dei comportamenti che hanno suscitato molti giudizi ma ha attivato il suo profilo Instagram commentando in modo critico alcune showgirl affermate come Elena Santarelli.

Leggi anche: Jeremias Rodriguez: Soleil mi ama ancora

In queste ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto a che dire niente meno che con Karina Cascella che ha criticato il suo modo di fare social. Durante una storia di Instagram Soleil ha posto l’accento sul perché persone affermate come Karina si occupino di lei:

“Io sono scioccata dal comportamento di certe donne (che hanno carriera ed età superiora alla mia) che si abbassano a certi livelli per darmi addosso o semplicemente che parlano di me, quando io in realtà non ho mai detto o fatto nulla di sbagliato”.

Soleil Sorgè: “Karina? Continuasse a vendere tisane!”

Soleil Sorge non si è limitata e ha voluto utilizzare la sua scarsa ironia nel provocare Karina, l’ha invitata a continuare a vendere tisane e a parlare di lei solo quando le viene chiesto. Soleil è inoltre stupita di quanta attenzione riesce a richiamare, solo lei è responsabile di quello che fa o dice. Inoltre la giovane ha rivelato d’aver bloccato l’opinionista e altri haters che hanno interesse solo ad offenderla:

“Ho cercato di ignorare e bloccare una di queste persone perché eravamo al limite del penoso, questa continua a sfiorare il limite sottilissimo a cui tutti noi dobbiamo fare molta attenzione, quello di ciò che è punibile legalmente“.