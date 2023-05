Sophie Codegoni: “Il parto? Ecco com’è andata!”

Sophie Codegoni è mamma di Celine Blue solo da qualche settimana. Da quando è tornata a casa, insieme al compagno Alessandro Basciano si sta occupando della piccola e ha poco tempo per se stessa. La bambina è vivace e a quanto pare dorme poco, i due ex gieffini trascorrono le notti in bianco.

Recentemente l’ex tronista ha rivelato ai suoi tanti fans alcuni dettagli sul suo parto. La Codegoni ha rivelato che rispetto ai tanti racconti che ha ascoltato le cose sono andate diversamente: “Allora partendo dal fatto che io sono una fifona di prima categoria, sono arrivata all’ospedale terrorizzata. Tutti mi dicevano: preparati perché sarà il dolore più grande della tua vita. Invece, devo dire che probabilmente sono stata super fortunata perché ho avuto anche dei medici che mi hanno aiutata tantissimo, però, ho proprio un ricordo bello.“

Sophie ha poi aggiunto di non aver sentito un gran dolore anche se è stato un momento decisamente impegnativo: “Non ho avuto quel dolore che tutti mi raccontavano, anzi è stato un dolore minimo, paragonabile a quello delle mestruazioni e in totale è durato quattro ore e mezza. C’è stato solo un momento dove ho sentito dolore, ma è stato l’unico, e proprio alla fine.” Ha poi concluso affermando d’essere molto soddisfatta del suo parto e d’essere riuscita a godersi ogni momento che considera unico e speciale.

Sophie Codegoni soddisfatta: “Ho vissuto proprio un bel parto”

Soddisfatta, serena e decisamente molto felice Sophie Codegoni si ritiene fortunata. Ha vissuto la nascita di Celine in modo sereno, Basciano è stato al suo fianco e non si è mai sentita sola grazie anche allo staff medico che l’ha incoraggiata.

L’ex tronista ha affermato di sentirsi bene, a parte la bambina che dorme poco, non ha ancora avuto gli effetti collaterali dello tenuto sbalzo ormonale. Inoltre ci tiene a sottolineare che la madre Valeria l’è sempre stata accanto. Un aiuto di cui non potrebbe fare a meno.