Sorbetto alla fragola: la ricetta veloce senza gelatiera

L’estate è la stagione più bella! Le giornate sono più lunghe, si trascorre del tempo al mare e all’aria aperta e si mangiano cibi freschi e leggeri. Tuttavia il caldo può infastidire non poco per questo tra gli alimenti più graditi c’è sicuramente il gelato. Per non esagerare nel consumo di calorie è consigliabile consumare i sorbetti. Mai provato a farli in casa?

Di seguito la ricetta del sorbetto di fragole da realizzare senza gelatiera. Grazie all’aiuto di ingredienti freschi e di qualità si può ottenere un crema di fragole buonissima e gustosa. Il segreto per fare un sorbetto alla fragola senza gelatiera è quello di frullare le fragole e filtrare il succo che sarà aggiunto in un momento successivo alla crema.

Il sorbetto è perfetto a fine pasto, ma anche come spezza fame. Inoltre i bambini lo adorano e non diranno mai di no. Da considerare infine che è sicuramente meno calorico del classico gelato perchè privo di latte, creme e d’altri ingredienti che aumentano di molto le calorie dell’alimento.

Ingredienti sorbetto alla fragola

500 g di fragole fresche

100 g di zucchero

1 limone (succo)

120 ml di acqua

Procedimento

Lavate e pulite accuratamente le fragole, quindi tagliatele a pezzetti. Mettete la frutta in un mixer o frullatore, aggiungete il succo di limone. Frullate tutto insieme fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea, consigliamo di passare la crema di fragole nel colino così da togliere i semini.

Nel frattempo, in un pentolino, scaldate l’acqua e lo zucchero a fuoco medio, mescolando fino a quando lo zucchero si scioglie completamente. Lasciate raffreddare lo sciroppo ottenuto per alcuni minuti.

Aggiungete lo sciroppo di zucchero alle fragole frullate e mescolate.

A questo punto versate il composto in un contenitore poco profondo e copritelo con della pellicola trasparente per evitare la formazione di cristalli di ghiaccio. Trasferite nel congelatore per circa 3-4 ore o fino a quando il sorbetto si solidifica.

Sorbetto fragola

Il trucco per non utilizzare la gelatiera

Ogni 30-40 minuti, durante il processo di congelamento, mescolate il sorbetto con una forchetta per rompere eventuali cristalli di ghiaccio e ottenere una consistenza più morbida. Una volta che il sorbetto alla fragola è completamente congelato e ha raggiunto la giusta consistenza, è pronto per essere gustato!

Ovviamente la fragola può essere sostituita con altri frutti come il limone o anche il kiwi.