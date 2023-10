Sparatoria a Sanremo: la dinamica resta un giallo

Poco prima delle 13, in una zona centrale di Sanremo, nei pressi di via Pietro Agosti, un uomo avrebbe aperto il fuoco con una pistola verso il figlio. L’uomo avrebbe sparato al figlio all’ingresso di una palazzina del centro storico per poi fuggire e far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno cercando in zona il presunto aggressore.

La dinamica è attualmente al vaglio degli inquirenti e resta un giallo tutto da chiarire. L’unica cosa certa è che dei testimoni hanno sentito alcuni spari, poi hanno visto un uomo correre via. Subito dopo i testimoni hanno avvertito le forze dell’ordine, giunte sul posto con diverse pattuglie insieme a delle ambulanze. Una delle persone che hanno telefonato alle Forze dell’Ordine avrebbe detto al telefono di aver visto un vicino sparare al proprio figlio.

- Advertisement -

A complicare la ricostruzione è anche l’entità della telefonata, dai primi dati emerge sarebbe partita da un quartiere diverso da quello dove sono avvenuti i fatti e da un numero che utilizzava una sim virtuale, questa situazione starebbe complicando non poco le indagini per risalire all’autore della telefonata.

Giunti sul posto, gli agenti di Polizia hanno proceduto ai primi rilievi. Sono iniziati i controlli di almeno quattro appartamenti ed è partita la caccia all’uomo per scoprire chi ha esploso i colpi di arma da fuoco e il motivo che lo ha spinto.