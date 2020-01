Stasera in tv, film e programmi del 1 Gennaio 2020

I programmi di Stasera in tv del 1 Gennaio 2020 vedono protagonista Roberto Bolle che con il suo programma Danza con me in onda su Rai 1 appassiona i telespettatori con il ballo presentato in modo originale e inconsueto dalla nota stella internazionale. Non mancano i film animati per i più piccoli su Rai 3 ci sono infatti i noti uccellini di Angry Birds mentre su Canale 5 è in programma il film Qua la zampa. Un palinsesto versatile che accontenta tutte le tipologie di telespettatori anche quelle più esigenti, alla ricerca sempre di qualcosa di diversificato e originale.

RAI UNO Stasera in tv

20:35 – I soliti Ignoti

21:25 – Roberto Bolle- Danza con me

00:01 – Tg1 60 siecond

RAI 2 Stasera in tv

21:05 – LOL

21:25 – 9-1-1 Punto d’origine

22:10 – 9-1-1 Cuori Infranti

RAI 3 Stasera in tv

20:20 – Un posto al sole

21:20 – Angry Birds

23:25 – Diva!



Canale 5 Stasera in tv

20:40 – Striscia la Notizia

21:21 – Qual la zampa!

23:22 – Capodanno a New York

Rete 4 Stasera in tv

20:30 – I leganesi

23:12 – I pompieri

01:38 – Tg 4 Ultima ora Notte



Italia Uno Stasera in tv

19:26 – Flashdance

21:18 – Dirty Dancing- Balli Proibiti

23:20- Footloose

La 7 Stasera in Tv

20:35 – Uozzap Collezione Autunno Inverno

21:15- War Horse

00:50 – Il commisario Cordier

TV 8 Stasera in tv

20:20 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti

21:30- Balla con i Lupi

00:45 – Gosthbusters II

Canale 9 Stasera in tv

20:30 – Deal With It – Stai al gioco

21:25- Hansel & Gretel- Cacciatori di streghe

23:39 – Leonardo- Il genio che immaginò il futuro