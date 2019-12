Stasera in tv, film e programmi del 28 Dicembre 2019

Programmazione Stasera in tv, appassionata e vivace quella prevista per il 28 Dicembre, il sabato televisivo che precede la notte di San Silvestro si annuncia legato ai sentimenti, sulla scia del palinsesto natalizio Rai Uno manda in onda in prima serata La Porta dei Sogni, show condotto da Mara Venier finalizzato a realizzare i sogni della gente comune, mentre su Canale 5 andrà in onda 55 passi nel sole con protagonisti Albano e Romina Power. Previsti anche una serie di film natalizi come “Daddy’s Home 2” in onda su Italia Uno.

Stasera in tv film e programmazione 28 Dicembre 2019

Di seguito la programmazione completa delle principali reti televisive.

RAI UNO Stasera in tv

21:25 – La Porta dei Sogni

00:15 – TG1 Notte

00:25 – Natale a Palm Springs

RAI 2 Stasera in tv

21:05 – NCIS- Unita anticrimine. (Stagione 16 – Ep. 6)

21:50 – NCIS- Unita anticrimine. (Stagione 16 – Ep. 7)

22:35 – Instict (Stagione 2-Ep.8)

23:30 – TG 2 Dossier

00:15 – TG 2 I racconti della settimana

00:55 – TG 2 Mizar

RAI 3 Stasera in tv

20:20 – Le parole dell’anno

21:20 – In arte Gianna Nannini

23:30 – TG 3

23:41 – Meteo 3

23:45 – Un giorno in Pretura

00:35 – Appuntamento al cinema

Canale 5 Stasera in tv

21:20 – 55 Passi nel sole

00:55 – TG 5

01:33 – Striscia la Notizia

Rete 4 Stasera in tv

20:30 – Stasera Italia weekend

21:27 – La giustizia di una madre

23:17 – Un’estranea fra noi



Italia Uno Stasera in tv

20:25 – CSI: Miami

21:20 – Daddy’s Home 2

23:25- Il professore Matto

01:20 – Great News

La 7 Stasera in Tv

21:25 – Roller Ball

23:15- Braccio Vincente

06:00 – Split

TV 8 Stasera in tv

Canale 9 Stasera in tv

20:27 – Camionisti in trattoria

21:28- Pizza Hero- La sfida dei Forni

23:26 – E’ uno sporco Natale