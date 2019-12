Stasera in tv, film e programmi del 29 Dicembre 2019

Programmazione Stasera in tv ricca e variegata anche in questa domenica che precede l’ultimo dell’anno. Proseguono le messe in onda dei film natalizi e dei cartoon per piacere dei tanti bambini che sono in vacanza e possono andare a dormire più tardi, su Canale 5 il palinsesto prevede la messa in onda di uno dei cartoon più amati degli ultimi anni Zootropolis mentre su Rai Uno va in onda il film Il mio nome è Thomas. Un a programmazione divertente e diversa che offre leggerezza ma anche riflessione.

Stasera in tv film e programmazione 29 Dicembre 2019

Di seguito la programmazione completa delle principali reti televisive.

RAI UNO Stasera in tv

20:35 – I soliti Ignoti

21:25 – Il mio nome è Thomas

23:20 – Speciale Tg1

RAI 2 Stasera in tv

21:05 – Il Campionato fa 90

23:30 – Dubai Globe Soccer Awards

00:55 – Sorgente di vita

RAI 3 Stasera in tv

20:30 – Le mia passione

21:20 – I Miserabili

23:30 – TG 3

23:41 – Meteo 3

00:40 – Il posto giusto

Canale 5 Stasera in tv

20:40 – Paperissima Sprint

21:21 – Zootropolis

23:30 – Aida di Verdi

Rete 4 Stasera in tv

20:30 – Stasera Italia weekend

21:27 – Love Actually- L’Amore davvero

00:12 – La tela dell’assassino



Italia Uno Stasera in tv

20:25 – CSI: Miami

21:20 – Din Don- Il Ritorno

23:25- La famiglia del professore Matto

La 7 Stasera in Tv

20:35 – Uozzap Collezione Autunno Inverno

21:15- Tut il destino di un Faraone

23:55 – Uozzap Collezione Autunno Inverno

TV 8 Stasera in tv

21:30 – Il bacio di Mezzanotte

23:05- MasterChef Italia 8

00:20 – MasterChef Italia 8

Canale 9 Stasera in tv

21:28 – Pizza Hero- La sfida dei Forni

22:33- Pizza Hero- La sfida dei Forni

23:36 – E’ uno sporco Natale