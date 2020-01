Stasera in tv, film e programmi del 3 Gennaio 2020

La programmazione di Stasera in tv di venerdì 3 Gennaio si articola tra programmi d’intrattenimento e commoventi come La Porta de Sogni condotto da Mara Venier in onda su Rai 1 e Una Tata magica prevista su Canale 5. Un palinsesto variegato coerente e conforme con i programmi adatti per il periodo ancora festivo e che accontenta soprattutto i più piccoli in dolce attesa dei doni della Befana, che arriverà puntale il 6 Gennaio e porrà fine al periodo delle vacanze invernali. Feste finite e ritorno alla normalità: dal lavoro alle scuole la ripresa non sarà facile ma la tv aiuta a non pensare a quel momento.

Stasera in tv film e programmazione 3 Gennaio 2020

RAI UNO Stasera in tv

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La Porta dei Sogni

23:15 – TG1 60 Secondi

23:39 – La Porta dei Sogni

00:05 – TV7

01:10 – TG1 NOTTE

Rai 2 Stasera in tv

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone

23:10 – Il cacciatore – La tana del bianconiglio – Bersagli

01:00 – Protestantesimo

01:30 – La città proibita

Rai 3 Stasera in tv

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Tutto quello che vuoi

23:10 – TG Regione

23:15 – TG3

23:26 – Meteo 3

23:30 – La mia passione

00:25 – Fuori Orario. Cose (mai) viste

00:35 – Chant D’Hiver Prima Visione Tv

Canale 5 Stasera in tv

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – Una Tata Magica

23:18 – PAVAROTTI: Una voce per sempre

00:47 – TG5 – NOTTE

01:21 – METEO.IT

01:22 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

01:57 – AL DI LA’ DEL LAGO – I gioeilli della regina

Italia 1 Stasera in tv



21:40 – Indiana Jones e il Tempio Maledetto

22:52 – TGCOM

23:55 – Idiana Jomes e L’Ultima crociata

00:15 – TGCOM

Rete 4 Stasera in tv

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – #CR4 La Repubblica delle donne sotto l’albero

00:12 – La morte ti fa bella

01:10 – TGCOM

La 7 Stasera in tv

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – L’attimo fuggente

23:45 – Risvegli

00:30 – TG LA7 Notte

02:00 – Otto e Mezzo

TV 8 Stasera in tv

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate – Padova –

21:30 – Master – Chef Italia – Ep. 21 –

22:45 – Master – Chef Italia – Ep. 22 –

00:00 – Crazy Night – Festa col morto

02:00 – Un Natale maestoso

Canale 9 Stasera in tv

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.15

21:25 – I migliori fratelli di Crozza – 1^TV 5′ Stagione Ep.2

22:45 – La confessione – 1^TV 7′ Stagione Ep.1

23:15 – La confessione 6′ Stagione Ep.3

23:55 – Airport Security Spagna 2′ Stagione Ep.11

00:15 – Airport Security Spagna 2′ Stagione Ep.13