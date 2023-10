Stefano Oradei: “Io e Manila Nazzaro siamo due anime pure”

Fino ad oggi Stefano Oradei, ex ballerino di Ballando con le stelle, non aveva mai parlato della relazione che ha con Manila Nazzaro. I due stanno insieme ufficialmente dallo scorso Maggio. ma la frequentazione è nata qualche mese prima. Lei era reduce dalla fine della storia con Lorenzo Amoruso e ha trovato in Oradei una persona speciale.

40 anni lui e 46 lei, Manila e Stefano stanno vivendo un grande amore. Oradei ha rilasciato in questi giorni un’intervista a Novella 2000 e ha parlato proprio dell’ex Miss Italia. Il ballerino è coinvolto e preso dalla relazione. Sta vivendo un momento sentimentale molto felice, Manila lo compensa e per certi versi è molto simile a lui: “Con Manila Nazzaro vivo un sogno. Ci siamo incontrati in occasione di alcuni eventi, poi durante un’intervista che le ho fatto alla radio.

Dopo qualche mese in cui ci sentivamo per lavoro, lei era alle prese con un trasloco, io da conoscente le ho dato una mano ed è arrivato tutto così, in modo spontaneo”. Nel modo più semplice possibile Oradei racconta che tutto è avvenuto in modo spontaneo, un istinto naturale a cui entrambi hanno ceduto: “Ci siamo ritrovati come due anime pure che si amano immediatamente.”

Stefano Oradei: “E’ un momento meraviglioso“

Stefano Oradei sta fronteggiando una serie d’impegni professionali, ma riesce a tagliarsi del tempo per stare con Manila, per cui prova un sentimento molto forte. Dello stesso parere anche l’ex gieffina che a quanto pare ha già presentato il neo compagno ai figli avuti dall’ex Cozza.

“E’ un momento meraviglioso, pieno di impegni, ma sicuramente il più bello della mia. Lei è il mio primo e ultimo pensiero ogni giorno. La pura verità”. Ha concluso Oradei.