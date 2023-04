Stintino, continuano le ricerche dei sub dispersi in mare

Continuano le ricerche dei due sub dispersi in mare da ieri pomeriggio nel tratto tra Stintino e Porto Torres. I pescatori, Davide Calvia e Giovannino Pinna, di 35 e 38 anni, entrambi originari di Sassari, avevano lanciato l’allarme ieri pomeriggio poco prima delle 19 al largo di Ezzi Mannu. Avevano comunicato di stare imbarcando acqua e che si sarebbero tuffati in mare indossando il salvagente.

Oggi, diversi media hanno riportato il messaggio di SOS dei due sub alla Guardia Costiera: “Ci tuffiamo in acqua, abbiamo le mute”. Le ricerche sono continuate no stop anche durante la notte, ma purtroppo senza alcun esito. Secondo le prime ricostruzioni, il barchino sarebbe affondato dopo aver imbarcato molta acqua durante la battuta di pesca. Intorno alle 5 le squadre a terra dei Vigili del fuoco hanno cominciato l’attività di supporto alla motonave dei sommozzatori e alle unità di vigilanza della costa della Guardia costiera turritana.

- Advertisement -

Le ricerche sono continuate senza sosta anche durante la notte

Inoltre, intorno alle 8 si è messo in azione anche l’elicottero Drago 144 dei Vigili del fuoco per ampliare il raggio d’azione delle ricerche. Al momento non ci sono novità sulle ricerche, che continuano senza sosta. Si spera che nelle prossime ore, oltre ad avere maggiori dettagli, si riesca a rinvenire anche i corpi dei pescatori.