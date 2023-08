Stop al Reddito di cittadinanza: a Napoli manifestanti entrano in autostrada

Questa mattina si è creata una situazione di tensione durante il corteo a Napoli contro la sospensione del reddito di cittadinanza. La polizia è intervenuta quando i 400 manifestanti hanno cercato di superare il blocco all’ingresso dell’autostrada di via Marina, mentre altri contestatori hanno interrotto il traffico lungo lo svincolo che collega il centro cittadino con corso San Giovanni. Sono stati utilizzati manganelli quando un gruppo di ex beneficiari ha tentato, e ci è riuscito, di bloccare l’accesso all’arteria stradale.

Stop al Reddito di Cittadinanza: “Fatemi passare”

Un coro di “Fatemi passare” accompagna circa 350 persone in protesta, con l’aggiunta di espressioni di “vergogna” rivolte alle forze dell’ordine che stanno cercando di ristabilire la normalità. Il corteo ha immediatamente causato problemi al traffico veicolare. Partito da piazza Garibaldi, ha reso impraticabile la via Marina per i veicoli.

Mentre si svolgevano scontri con manganelli e lanci di pietre, altri ex beneficiari del Reddito di cittadinanza hanno oltrepassato il guardrail aprendo la strada del corteo verso la rampa dell’autostrada. Solo dopo che la tensione è salita alle stelle, i manifestanti si sono allontanati dal luogo degli scontri. Sotto una pioggia battente, il corteo è ripreso per le strade, seguito da un massiccio dispiegamento delle forze dell’ordine in assetto antisommossa. La situazione è poi tornata tranquilla.

Attualmente, i manifestanti per il reddito di cittadinanza si trovano fermi vicino all’ingresso delle rampe autostradali, bloccati da un cordone di forze di polizia per impedire al corteo di accedervi.