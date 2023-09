Tale e Quale Show, Carlo Conti: “Cristina Scuccia? Ecco la verità”

Tale e quale show è prossimo a tornare in onda con un’edizione che si annuncia ricca di sorprese. Carlo Conti torna alla conduzione d’uno dei programmi di punta della Rai, con lui una giuria eccellente formata da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Pannariello oltre agli ospiti di puntata. Anche quest’anno il cast è composto da volti eccellenti e talentuosi.

Come ogni programma che si rispetti e che ha un vasto seguito di pubblico anche Tale e quale è stato preceduto da una polemica che non sembra placarsi. La questione riguarda il ritiro di Cristina Scuccia dal programma a poche settimane dal debutto. Sulla questione si è molto parlato, ma ad oggi non sono note le reali ragione della retromarcia dell’ex naufraga de L’Isola dei famosi. Si è parlato di mancato accordo contrattuale, di problemi economici, ma anche del fatto che l’ex suora avesse posto alcune condizioni come quella di non interpretare personaggi considerati inadeguati per il suo vissuto.

- Advertisement -

Oggi Carlo Conti ha deciso di fare chiarezza. Il conduttore ha rivelato a DiPiù Tv cos’è successo con la giovane artista che da quando ha lasciato i voti ha intrapreso la carriera tv, sperando di dissociare la sua attuale persona a quella di Suor Crisitna: “Sì, avevamo scelto Cristina, però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di paletti’, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via.“

Carlo Conti: “Non potevamo fare favoritismi”

Il conduttore ha ammesso che l’entourage di Suor Cristina ha imposto alla produzione una serie di vincoli per partecipare. Richieste che non potevano essere assecondate e che sarebbero state non parziali nei confronti degli altri concorrenti:

- Advertisement -

“Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi ‘favoritismi’ avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta. Anche perché a Tale quale show, pure quest’anno, ci saranno tante altre stelle pronte a brillare.” Mistero chiarito? L’ex suora si pentirà della sua scelta?