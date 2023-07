Tale e quale show, Cristina Scuccia fuori dal cast: ecco chi la sostituisce e il cast completo

Dopo un percorso lineare e a tratti emozionante vissuto in Honduras, Cristina Scuccia ha superato i provini di Tale e quale show. L’ex suora, con un talento canoro eccellente, ha avuto accesso alla prossima edizione del programma di Carlo Conti, ma a quanto pare dovrà rinunciare al suo post nel cast.

Secondo gli ultimi rumor Cristina non ha concluso l’accordo con la produzione e Carlo Conti dovrà rinunciare ad uno dei personaggi di punta della prossima stagione di Tale e quale show: “Secondo indiscrezioni che circolano nell’ambiente vicino allo show di Rai1, prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy, l’ex suora vincitrice di The Voice, non si è accordata con Rai. Si parla di questioni economiche ed anche editoriali” ha scritto Tv Blog.

Chi prenderà il posto dell’ex suora? A quanto pare è già stata scelta una cantante nota. Mancherebbero solo gli accordi contrattuali, ma il tutto è stata già deciso. Su chi ha puntato Carlo Conti e il suo staff? Lei è Jo Squillo, reduce dall’esperienza di Back to school 2 e artista eclettica e versatile. A quanto pare mancherebbe solo la firma sul contratto.

Tale e Quale Show 2023, ecco il cast completo

Nei giorno scorsi è stato rivelato il cast completo della prossima edizione di Tale e quale show. I nomi scelti sono decisamente eclatanti e daranno al programma quel quid in più. Confermati nella giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello, e Cristiano Malgioglio.

Dopo la rinuncia di Cristina Scuccia, fanno parte del cast ad oggi: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli e Jo Squillo, la presenza di quest’ultima non è stata ancora ufficializzata.