Taranto, neonato abbandonato in una busta: gara di solidarietà per adottare Lorenzo

Il neonato ha ricevuto il nome di Lorenzo dal personale del reparto Utin presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Questa stessa mattina, intorno alle 7, è stato scoperto da una donna nel cuore di Taranto, abbandonato accanto a un cassonetto dei rifiuti.

Neonato abbandonato a Taranto: le indagini

Attualmente la polizia sta conducendo indagini riguardanti l’abbandono del neonato. Stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nell’area tra le vie Pisanelli e Principe Amedeo, con l’obiettivo di ottenere possibili elementi utili all’identificazione della persona che ha abbandonato il piccolo.

Al momento, il piccolo Lorenzo si trova sotto osservazione presso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto e le fonti sanitarie confermano le sue buone condizioni. È importante notare che il luogo in cui è stato ritrovato è prossimo a piazza Maria Immacolata, una delle piazze centrali della città.

“Era nato due ore prima“

Il primario dell’Unità di terapia intensiva neonatale, Alfonso Fischetti, è stato richiamato dalle ferie ed è rientrato immediatamente in ospedale per occuparsi del caso del neonato. Attualmente, il neonato è ricoverato proprio in quest’unità. Al momento del ritrovamento, il neonato presentava ancora il cordone ombelicale attaccato, suggerendo che il parto sia avvenuto una o due ore prima della scoperta. L’altra estremità del cordone sarebbe rimasta attaccata alla madre, la quale, se non assistita adeguatamente, potrebbe essere a rischio di emorragia.