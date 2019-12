Taylor Mega, ladri in casa la notte di Natale

Taylor Mega, influencer di successo da quasi due milioni e mezzo di followers ha subito un furto nella sua casa di Milano la notte di Natale, alla it girl sarebbe stato sottratto solo qualche gioiello dal valore anche da identificare ma comunque il danno non è stato indifferente.

A rivelare la notizia l’agenzia Ansa che ha specificato che i mal intenzionati sono entrati nell’appartamento di Taylor situato al centro di Milano consapevoli della sua assenza, i rumori avrebbero allertato la vicina che ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine le quali una volta accertato il furto hanno contattato Taylor Mega per darle la brutta e notizia e invitarla di fare rientro a casa per quantificare i danni.

L’influencer ha accusato il colpo, e terrorizzata ha dovuto interrompere i festeggiamenti per far rientro a Milano, in una storia su Instagram ha raccontato l’accaduto sintetizzandolo tutto in una frase: “Bel Natale di Merda!” Ha poi voluto spiegare si persona, sempre sui social, come sono andate le cose e questo perchè in breve la notizia era diventata di dominio pubblico: “Ieri, mentre ero a Udine mi è scattato l’allarme e ho avvisato le Forze dell’Ordine mentre i ladri stavano ancora in casa.”

Taylor Mega, il ritorno a casa spaventata

Taylor Mega è tornata a casa da Udine, dove si trovava per festeggiare il Natale in famiglia, decisamente spaventata, nelle storie su Instagram ha provato a far percepire il suo profondo disagio, lo shock che ha avuto nel tornare a casa e trovare un vero e proprio caos. L’ex isolana ha poi mostrato lo stato dell’appartamento devastato: “Sono terrorizzata, onestamente, perché si stavano portando via degli oggetti assurdi, oltre i gioielli, meno male che c’era l’allarme.”