Taylor Mega parla del bullismo subito a scuola

Taylor Mega, oggi influencer di successo, spesso criticata per i suoi modi d’apparire un pò troppo fuori le righe ma anche per le sue dichiarazione in merito ai tanti soldi che spende per vivere ha rivelato in alcune stories Instagram, rispondendo ad alcuni followers, di non essere sempre stata un sex symbol, ma soprattutto non è sempre stata forte e sicura di se anzi c’è stato un periodo quando andava a scuola che veniva presa in giro per come si vestiva ma anche per il suo aspetto fisico: “Credo che il mio carattere forte derivi dal fatto che da piccola non venivo mai considerata come la bella ragazza a cui tutti vanno dietro… Anzi, mi prendevano spesso in giro.

Purtroppo i miei genitori mi tagliavano i capelli corti per via del mio vizio di girarmi sempre i capelli. Aggiungiamo il fatto che non ho un carattere grazioso, dolce e delicato quindi mi dicevano che ero un maschio. Poi perché non mi vestivo mai firmata.” Taylor confessa di non aver vissuto il periodo della scuola serenamente, si è più volte sentita bullizzata.

Taylor Mega: “Solo oggi sono più sicura di me”

Taylor Mega afferma che oggi che può scegliere come vestirsi, pettinarsi e apparire si sente più sicura di se, e non le importa se non appare come è veramente: ” Oggi ho i capelli che mi arrivano al sedere e i vestiti che porto ora li vedete tutti. Ma li ringrazio perché è anche grazie a loro se ad oggi sono così affamata.” L’influencer ammette di vivere un periodo felice, tra l’attività online e le ospitate in tv è sempre molto presente anche se c’è sempre chi cerca di renderla insicura: ” Provano a farmi sentire insicura tuttora. “Taylor dovresti fare foto più da influencer”, “Taylor dovresti essere meno spinta”, Taylor dovresti cambiare trasmissioni. Ma a Taylor fotte se*a, perché alla fine vorrebbero tutti stare al mio posto.”