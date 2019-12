Taylor Mega vs Chiara Biasi: “Sono sincera per 80 mila euro mi alzerei dal letto”

Taylor Mega influencer da tanti zeri ha risposto a Chiara Biasi in merito alla dichiarazione inappropriata che la blogger ha fatto durante lo scherzo organizzato da Le Iene dove ha rivelato che per 80 mila euro non si alzerebbe neanche da letto. La battuta ha creato una scia di polemiche non irrilevanti sul modo di valutare il lavoro ma soprattutto i soldi in un periodo in cui molta gente non riesce neanche ad arrivare a fine mese.

Taylor ha affermato in un’intervista al settimanale Chi che lei per 80 mila euro si alzerebbe anche ma quello che è importante affermarsi, mantenere alta l’attenzione su se stessi: “Io mi alzerei dal letto per 80 mila euro, sono sincera. Ora il problema è rimanere affermati, bisogna avere gli occhi della tigre. Però, oddio, dipende anche dal lavoro, anche a me se chiedessero di posare seduta sopra alla tavoletta del water credo che rifiuterei, è chiaro che 80 mila euro sono una bella cifra, ma non ci compri la dignità” .

Taylor Mega: “Il Natale? Lo passo in famiglia!”

Taylor Mega ha poi spiegato che nonostante i tanti impegni e le proposte lavorative passerà il Natale 2019 in famiglia perchè così le hanno insegnato i suoi genitori: “Staremo tutti insieme con la famiglia. I miei genitori ci hanno insegnato il valore della famiglia, il valore della condivisione. A Natale torniamo da Milano o da qualsiasi posto siamo, e ci ritroviamo tutti, siamo circa 30, sempre insieme, dalla Vigilia a Santo Stefano” . Taylor Mega è diventata popolare oltre che per il suo lavoro in rete, molto social che a detta sua la fa guadagnare davvero tanto, per aver partecipato all’Isola dei famosi una presenza limitata a pochi giorni che però le ha reso molto in fatto d’ospitate televisive.