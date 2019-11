Taylor Mega:”Ho bevuto troppo vino egiziano e vodka”

Taylor Mega ci tiene a fare chiarezza sul caso del suo accertato stato d’ebbrezza reso noto da Striscia la Notizia qualche sera fa. L’ influencer è infatti apparsa in collegamento con Barbara D’Urso in uno stato alticcio e confusionale, cosa che ha imbarazzato la conduttrice inconsapevole sul come gestirla. A chiarire la situazione Antonio Ricci che ha mostrato palesemente Megan ubriaca frugando ogni dubbio.

Per evitare ulteriori rumors Megan ha pubblicato una storia su Instagram dove mette a tacere ogni maldicenza, e dove afferma che se anche è abituata a bere quel giorno aveva esagerato con la vodka e il vino egiziano:” Visto che ne stanno parlando tutti, ne parlo anche io. Ieri è andato il fuori onda di Live Non è la D’Urso di lunedì a Striscia La Notizia. Ero morta dal ridere. Certo che avevo bevuto però scialla, di solito, bevo anche di più se faccio serata. Non avevo mangiato nulla tutto il giorno. Avevo lavorato tutto il giorno sotto al sole. La vodka o il vino egiziano fanno schifo. Erano benzina. Mi ha fatto malissimo. Ok che non faccio mai serata. Ok che vado sempre a dormire presto. Ok che faccio tanta attività. Ok che bevo una volta al mese. Tre shottini di vodka li tengo“.

Taylor Mega realmente in stato d’ebrezza

Taylor Mega conferma d’essere stata in stato d’ebrezza, e consiglia di non bere alcolici in Egitto:” Se andate in Egitto non bevete la vodka, fa schifo. Non è vodka, benzina, veleno per i topi. Terribile. La cosa che mi ha stupito, mi sono arrivati una marea di messaggi positivi: “Ci fai morire”, “Taylor una di noi”, “Sei simpaticissima”, “Bevi più spesso”. Non me l’aspettavo. Che trash. Non lo faccio apposta. A me le cose mi succedono.” Nonostante la situazione imbarazzante Taylor ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà, messaggi positivi che confermano quanto il pubblico si sia divertita a vederla in quello stato.