Telegram: arrivano le “stories”

La popolare app di messaggistica Telegram ha rilasciato una nuova funzione che si chiama “Stories”,

Telegram: come funzionano le “stories”?

Finalmente sono disponibili le tanto attese “stories” di Telegram. Ora gli utenti possono condividere le loro Storie sull’app, ma la funzione è solo per gli abbonati Premium.

Come intuibile, le storie funzionano in modo simile ad altre piattaforme di social media che offrono la stessa funzione. Gli utenti possono quindi condividere foto e video tramite, ma Telegram introduce un elemento di novità. Gli utenti possono decidere per quanto tempo le loro storie saranno visibili.

A differenza della maggior parte delle app, che eliminano le storie dopo 24h, su Telegram gli utenti possono scegliere tra 6, 12, 24 o 48h.

Le liste di contatto

Un altro aspetto innovativo delle Storie è la possibilità di creare liste con diversi contatti per ciascuna di esse. Gli utenti possono condividere una Storia specifica con un gruppo di amici e storia con altre persone.

Sebbene la pubblicazione delle Stories sia prerogativa degli abbonati, è altamente probabile che questa funzione arrivi per tutti in futuro e che la fase attuale sia per valutare il suo impatto.