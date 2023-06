Temptation Island 2023, presentata la prima coppia

Temptation Island 2023 torna in video dopo un anno di pausa. La dirigenza Mediaset e La Fascino, la casa di produzione di Maria de Filippi hanno deciso riportare in video il reality dei sentimenti che ha sempre ottenuto grandi ascolti. Alla conduzione ci sarà sempre Filippo Bisciglia che è pronto per partire con le coppie scelte di fidanzati.

Il format sarà girato come di consueto in un noto villaggio della Sardegna da metà Giugno e andrà in onda dalla fine dello stesso mese. Non sono trapelate notizie sulle coppie scelte, ma solo qualche gossip in merito ai tentatori e tentatrici: qualcuno è noto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne. In questi giorni è stata presentata la prima coppia di fidanzati, coppia che ha deciso di mettere sotto esame il proprio amore e vedere se riesce a superare la prova.

Sui social è stato presentato un breve video di Gabriela e Giuseppe. Sono una coppia da 7 anni, lui è sempre stato molto geloso tanto di indurla a fare una serie di rinunce. Lo scorso Gennaio Gabriela scopre che il compagno si è iscritto ad un sito d’incontri con un nickname che ha già scatenato i social: American boy . Sull’app Giuseppe conosce una ragazza, ma invece di darle il suo numero le da quello della fidanzata. La giovane riceve i messaggi e scopre la malefatta del compagno.

Temptation Island, Giuseppe e Gabriela prima coppia: social scatenati

La storia di Giuseppe e Gabriela ha scatenato i fans di Temptation Island che dopo due anni di silenzio sono tornati attivi sulla pagina social del reality. Ovviamente a far sorridere è stato soprattutto il soprannome di Giuseppe: American Boy è già un cult.

Sicuramente la coppia farà molto parlare di se, chissà se i due riusciranno a resistere alle tentazioni e a tornare a casa insieme dopo il famoso falò di confronto.