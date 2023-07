Temptation Island, accadrà qualcosa d’inaspettato

C’è attesa e attenzione per la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island. Il reality dei sentimenti ha conquistato punte di share rilevanti al suo debutto. Filippo Bisciglia è felice della reazione che ha avuto il pubblico del reality e in un’intervista rilasciata a Superguida tv ha rivelata che in questa edizione ci sarà più di un colpo di scena.

In attesa di conoscere come andrà a finire tra Isabella e Manu. La giovane ha chiesto il falò di confronto prima del previsto dopo aver ascoltato le dichiarazioni del fidanzato che l’ha definita snob e classista. Secondo alcuni rumors diffusi in rete i due avrebbero già lasciato il villaggio dei fidanzati e sarebbero ancora una coppia.

- Advertisement -

Bisciglia ha rivelato che durante l’edizione in corso accadrà qualcosa d’inaspettato: “Sicuramente merito è di tutta la squadra, delle persone che si occupano del cast, di Raffaella Mennoia (curatrice del programma ndr), di Maria De Filippi e poi sì, non posso anticipare nulla ma posso dire che accadrà qualcosa che a Temptation Island non era mai accaduto prima”.

Filippo Bisciglia: “ho imparato dalla migliore“

Filippo Bisciglia non ha rivelato altri dettagli in merito alle registrazioni già effettuato di Temptation Island. Il conduttore, fiero d’essere alla guida di un programma di successo come il reality dei sentimenti, ha ammesso che nel suo modo di condurre ha preso spunto da Maria de Filippi che considera la migliore:

- Advertisement -

“Una cosa che vi svelo è che quando faccio voice over, dove non sono inquadrato e sentite solo la mia voce, io in quel momento per rendere ancora più coinvolgente il mio racconto, mi alzo in piedi, leggo e mi muovo, gesticolo perché secondo me così la narrazione arriva di più. D’altronde imparo e rubo dalla migliore e quindi sono avvantaggiato”.”