Temptation Island, la decisione di Sofia stupisce il pubblico

Ascolti secondo le aspettative per Temptation Island, condotto nella versione nip da una splendida e coinvolta Alessia Marcuzzi, che è entrata sin da subito nelle dinamiche del programma. Il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno chiesto di partecipare per mettere sotto esame il loro rapporto ha da subito coinvolto il pubblico che ha potuto assistere anche ad un falò molto anticipato di confronto di una delle coppie.

Sofia e Amedeo sono infatti usciti insieme da Temptation appena un giorno dopo il loro ingresso. La giovane fidanzata ha avuto immediatamente conferma dei dubbi che aveva da circa un anno quelli che riguardano un presunto tradimento del fidanzato. Sofia ha infatti ascoltato la confessione di Amedeo in un video, confessione che l’ha stupita e sorpresa e che le ha fatto richiedere l’immediato confronto.

Deluso dalla richiesta della fidanzata Amedeo si è presentato al falò dispiaciuto, ha chiesto a Sofia i motivi del confronto anticipato e quest’ultima gli ha rivelato d’aver avuto le risposte che voleva. Nonostante tutto Sofia ha scelto di perdonare il ragazzo che è apparso confuso e non troppo sicuro di tornare con lei. Insistente Sofia, che sembra aver rimosso il tradimento, ha chiesto ad Amedeo di ricominciare, di ripartire insieme. L’uomo ha acconsentito alle richieste della fidanzata ma si è dichiarato non sicuro d’essere innamorato, Temptation gli serviva per comprendere i suoi sentimenti ma non ne ha avuto la possibilità.

Temptation Island, dopo Amedeo anche Alberto confessa il tradimento

L’abbandono anticipato di Amedeo e Sofia a causa della confessione del tradimento del giovane non ha oscurato il comportamento degli altri fidanzati che perfettamente a loro agio con le tentatrici appena conosciute hanno rivelato alcune loro marachelle passate. Anche Alberto ha confessato d’aver tradito Speranza, la ragazza con cui sta da moltissimi anni e con cui condivide anche il lavoro. La fidanzata consapevole che con Alberto ci sono dei problemi non si aspettava davvero una verità così sconvolgente. Il viaggio nei sentimenti è appena iniziato e le coppie scelte promettono molto bene.